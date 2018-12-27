مبادرة طريق مكة خدمة جديدة لتيسير رحلة الحج .. وزوار الجنادرية يشيدون بها

المواطن - واس

اهتم زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالتعرف على مبادرة “طريق مكة التي تم إطلاقها قبل عامين لتيسير رحلة الحجاج من بلدانهم إلى المملكة، وذلك من خلال إنجاز إجراءات الجوازات والجمارك والاشتراطات الصحية وفرز وترميز الأمتعة في مطارات الدول التي استكملت توفير المتطلبات اللازمة لاستفادة حجاجها من المبادرة .



وتعرف زوار المهرجان على المسارات الإلكترونية المخصصة للحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة في مطارات بلدانهم وعند وصولهم إلى مطارات المملكة وانتقالهم منها إلى مواقع إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة والتي تشمل خدمة نقلهم بالحافلات وإيصال أمتعتهم إلى المواقع التي يقيمون فيها دون الحاجة لانتظارها واستلامها بالمطارات السعودية .

يذكر أن المبادرة استفاد منها خلال موسم حج ١٤٣٩هـ ، أكثر من 100 ألف حاج من حجاج دولتي أندونيسيا وماليزيا.