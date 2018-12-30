مباراة التعاون ضد الهلال تشهد أول أهداف آدم كأساسي

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة التعاون ضد الهلال، التي أُقيمت مساء اليوم الأحد، تألقًا لافتًا من نجم الفريق الأول لكرة القدم بسكري القصيم، عبدالفتاح آدم.

وظهر عبدالفتاح آدم بمستوى مميزٍ حتى خروجه في الدقيقة 86 من أحداث مباراة التعاون ضد الهلال اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وتقدم الزعيم عن طريق ريفاس في الدقيقة 34، وسجل هيلدون راموس هدف التعادل في الدقيقة 58، وأحرز عبدالفتاح آدم هدف التقدم لفريق سكري القصيم في الدقيقة 64، وتعادل بوتيا في الوقت القاتل من أحداث مباراة التعاون ضد الهلال اليوم.

وأشار حساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هدف عبدالفتاح آدم في مباراة التعاون ضد الهلال اليوم يُعد الأول له كلاعب أساسي في منافسات الدوري الموسم الرياضي الحالي.

ويُعتبر هدف عبدالفتاح آدم في مباراة التعاون ضد الهلال اليوم، هو الرابع له في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، إلا أن أهدافه الثلاثة الماضية جاءت بعد مشاركته كبديل.

وبعد مباراة التعاون ضد الهلال اليوم، وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بسكري القصيم إلى 25 نقطة، في المركز الرابع بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ورفع الزعيم رصيده إلى 36 نقطة، مُنفردًا بالصدارة.