مباراة الحزم تفصل الشباب عن رقم قياسي

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للحفاظ على نظافة شباكه في مباراة الحزم اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتحقيق رقم قياسي جديد.

ونجح الشباب في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 3 مباريات خاضها في بطولة الدوري السعودي للمحترفين؛ ولم يفز الليوث من قبل في 4 مواجهات متتالية دون استقبال أي هدف، وذلك وفقًا لشبكة الإحصاءات الشهيرة “أوبتا”.

وفاز الشباب على نظيره أُحد بهدف دون رد في الجولة الـ12، وتغلب في المباراة التالية على الأهلي بالنتيجة ذاتها، واكتسح الباطن برباعية دون رد، ويأمل الحفاظ على نظافة شباكه اليوم؛ لتحقيق رقم قياسي في الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، فيما يقع الحزم في المركز الـ13 بـ14 نقطة.