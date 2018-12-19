مباراة الحزم .. كشفت ما وراء كواليس الهلال

المواطن - محمد سمعه

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للخسارة من فريق الحزم بثنائية مقابل هدف في الجولة الثالثة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

لقطة لا تُنسى

ولم يستطع أي مشجع هلالي نسيان لقطة تجاهل لاعبي الزعيم للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس عقب نهاية المباراة مما يدل على وجود مشكلة وعلاقة فاترة بين المدرب ولاعبيه.

وبدأ الهلال الموسم بشكل قوي للغاية في الفترة الحالية، لكن التعادل مع الفيصلي والنصر ثم الخسارة من نادي الحزم، أثبتت أن الفريق يمر بحالة من عدم الاستقرار في الفترة الأخيرة.

ولا يزال الهلال محتفظاً بصدارته لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

الفوز على الأهلي مطلب أساسي

ويذكر أن الهلال يسعى لتجاوز خيبة الخسارة من نادي الحزم، بالفوز على النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل في مباراة ستُقام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وكان من المقرر إقامة مباراة الهلال والأهلي غدًا الخميس ولكن تم تأجيلها ليوم الجمعة بسبب إقامة مهرجان الجنادرية في اليوم ذاته.

وكان المدرب البرتغالي جيسوس تولى تدريب نادي الهلال في صيف العام الجاري خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان براون والذي رحل بعد فوز الزعيم بلقب الدوري في الموسم الماضي.