مباراة السعودية وكوريا الجنوبية .. لا غالب ولا مغلوب

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن مباراة ودية أقيمت بين الفريقين في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وأتت مباراة السعودية وكوريا الجنوبية الودية في إطار تحضيرات الأخضر للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا، المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل.

بدأ الشوط الأول من مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بإيقاع هادئ بين المنتخبين؛ حيث لم يصنع الأخضر فرصًا هجومية خطيرة على مرمى المنتخب الكوري الجنوبي.

وحاول المنتخب الكوري خلال الشوط الأول من مباراة السعودية وكوريا الجنوبية زيارة شباك الحارس محمد العويس، حيث سنحت للمنتخب الآسيوي أكثر من فرصة، ولكن دون فائدة في ظل عدم تركيز في إنهاء الهجمة.

لم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول من مباراة السعودية وكوريا الجنوبية لتنتهي بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني من مباراة السعودية وكوريا الجنوبية، نزل الأخضر اللقاء وكله إصرار على محاولة تسجيل الهدف الأول، ولكن لم يحدث أي جديد في النتيجة رغم إشراك المدرب خوان أنطونيو بيتزي للعديد من اللاعبين.

سنحت فرصة تسجيل الهدف الأول للمنتخب الكوري الجنوبي عبر ركلة جزاء احتسبها حكم مباراة السعودية وكوريا الجنوبية، حيث سددها اللاعب كي سونج وأهدرها بطريقة غريبة على يمين الحارس محمد العويس في الدقيقة الحادية والثمانين.

انتهت مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وكانت مباراة السعودية وكوريا الجنوبية أقيمت على ملعب نادي بني ياس في مدينة أبو ظبي الإماراتية، وحضر اللقاء قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لدعم الأخضر.

وقبل إقامة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية، كان اللاعب عمر هوساوي غاب عن المباراة؛ بسبب آلام العضلة الخلفية، وكذلك لم يُشارك اللاعب إبراهيم غالب في مباراة السعودية وكوريا الجنوبية؛ بسبب إصابة عضلية خفيفة تعرض لها قبل انطلاقة المباراة.