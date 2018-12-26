مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: إيران أخطر تهديد للسلام والأمن الدوليين

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أكد مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في واشنطن، أن نظام إيران هو أكبر تهديد للسلام والأمن الدوليين في 2019.

وفي واحد من أكبر استطلاعات الرأي بالعامل يضم خبراء السياسة الخارجية الأمريكية، اتهم مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في واشنطن إيران بالتدخل في النزاعات الإقليمية ودعم الجماعات الإرهابية في بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة، ما قد ينذر بنشوب نزاع مسلح بين البلدين.

وحدد الخبراء، في الاستطلاع الذي شارك فيه نحو 500 من المسؤولين في الخارجية الأمريكية والأكاديميين والخبراء، ونظمه مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في واشنطن، خريطة أكثر من 30 موقعًا معرضة لتهديدات دولية محتملة خلال 2019.

وأوضح الخبراء أن “مخاطر شن هجوم إرهابي على البنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن هجوم إلكتروني كبير ما زال من أكبر المخاطر كذلك التي تهدد الأمن والسلام في أمريكا الشمالية”.

وأكد القائمون على الاستطلاع أن نتائجه سترسل خلال وقت لاحق، لصناع القرار في البيت الأبيض، والكونجرس، والمؤسسات الأمريكية المعنية لتقييم أكثر التهديدات المحتملة في 2019، داعيًا الإدارة الأمريكية إلى التركيز بشكل أكبر على هذه المخاوف للحيلولة دون وقوع أزمات كبرى يمكن أن تهدد الأمن والسلام الدوليين.

حذر الاستطلاع كذلك من أن الشرق الأوسط يعج بمواقع التهديد للأمن والسلام الدولي، موضحًا أن احتمالات التهديدات العالمية تتزايد باندلاع مواجهة مسلحة بين إيران والولايات المتحدة أو أحد حلفائها بسبب تورط طهران في النزاعات الإقليمية ودعم الجماعات المتطرفة.

وتابع أن سوريا كذلك جاءت في صدارة أكبر التهديدات في الشرق الأوسط والتي يمكن أن تشكل بؤرة توتر كبيرة للسلام والاستقرار في العالم خلال 2019، وذلك بسبب المحاولات المستمرة لقوات الأسد في فرض سيطرة الحكومة على كامل الأراضي السورية، وهو ما سيؤدي إلى وقوع المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين وتزايد التوترات بين الأطراف الخارجية في النزاع.

وأشار إلى أن استمرار الانقلاب الحوثي في اليمن قد يفاقم الأزمة الإنسانية في هذا البلد.

وأضاف الاستطلاع أن لبنان كذلك مهدد بأن يكون أحد مواقع التوترات الدولية في 2019، بسبب اشتباكات متصاعدة بين قوات حزب الله المدعومة إيرانيًّا مع إسرائيل، كما تتنامى الاحتمالات لتزايد المصادمات المسلحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأيضًا تصاعد العنف بين تركيا ومختلف الجماعات الكردية داخل تركيا والدول المجاورة يمكن أن يشكل تهديدًا للسلام الدولي، حسب نتائج استطلاع رأي خبراء السياسة الخارجية الأمريكية.

وأشار الاستطلاع إلى احتمالات التهديد المتوسطة من العراق، بسبب زيادة عدم الاستقرار السياسي هناك وتفاقم التوترات الطائفية.