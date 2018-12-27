عاش زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33” تجربه في محاكاة قيادة المركبات التي تتيحها الإدارة العامة للمرور التي توفر الفرصة للبالغين والأطفال على حدٍ سواء ، قيادة المركبة في الواقع الافتراضي ، حيث اهتم الكثير من السيدات من زوّار المهرجان على خوض التجربة والتعرف على قواعد السير على الطرقات ، والمخاطر المترتبة من إرتكاب المخالفات المرورية.
وحرصت إدارة المرور على التعريف بالدور الهام لحزام الأمان في المحافظة على سلامة سائقي وركاب السيارات ، عبر جهاز خاص يوضح بالتجربة أهمية حزام الأمان في حماية الركاب عند وقوع الحوادث المرورية ، وكذلك عرض التقنيات المتطورة المستخدمة للمساندة في تنفيذ نظام المرور مثل جهاز رصد مخالفات السرعة “ساهر الذي يتم أيضا شرح طريقة عمله في رصد السرعة على الطرقات ، وكذلك جهاز رصد مخالفات عدم ربط الحزام واستخدام الهاتف أثناء القيادة وشرح عمله .
محاكاة القيادة تستهوي سيدات الجنادرية.. والمرور يؤكد أهمية ربط الحزام
عاش زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33” تجربه في محاكاة قيادة المركبات التي تتيحها الإدارة العامة للمرور التي توفر الفرصة للبالغين والأطفال على حدٍ سواء ، قيادة المركبة في الواقع الافتراضي ، حيث اهتم الكثير من السيدات من زوّار المهرجان على خوض التجربة والتعرف على قواعد السير على الطرقات ، والمخاطر المترتبة من إرتكاب المخالفات المرورية.