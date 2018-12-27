محاكاة القيادة تستهوي سيدات الجنادرية.. والمرور يؤكد أهمية ربط الحزام

محاكاة القيادة تستهوي سيدات الجنادرية.. والمرور يؤكد أهمية ربط الحزام

2018/12/28
الساعة 1:54 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

عاش زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33” تجربه في محاكاة قيادة المركبات التي تتيحها الإدارة العامة للمرور التي توفر الفرصة للبالغين والأطفال على حدٍ سواء ، قيادة المركبة في الواقع الافتراضي ، حيث اهتم الكثير من السيدات من زوّار المهرجان على خوض التجربة والتعرف على قواعد السير على الطرقات ، والمخاطر المترتبة من إرتكاب المخالفات المرورية.
وحرصت إدارة المرور على التعريف بالدور الهام لحزام الأمان في المحافظة على سلامة سائقي وركاب السيارات ، عبر جهاز خاص يوضح بالتجربة أهمية حزام الأمان في حماية الركاب عند وقوع الحوادث المرورية ، وكذلك عرض التقنيات المتطورة المستخدمة للمساندة في تنفيذ نظام المرور مثل جهاز رصد مخالفات السرعة “ساهر الذي يتم أيضا شرح طريقة عمله في رصد السرعة على الطرقات ، وكذلك جهاز رصد مخالفات عدم ربط الحزام واستخدام الهاتف أثناء القيادة وشرح عمله .



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