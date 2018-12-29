محمد الذايدي في حوار مع ” المواطن” : احتجاجات النصر أكشن وتهويل وفي النهاية تنتهي على ما فيش!!

المواطن - حوار : شمسي الحضريتي- جدة

* محمد الذايدي: توحيد الصفوف خلف منتخبنا إعلاميًّا وجماهيريًّا لا يأتي إلا بتوقف الدوري وتفريغ ذهنية الجميع خلف أخضرنا الغالي.

التقت صحيفة “المواطن” بالناقد الحصري لقناة (٢٤) السعودية الإعلامي الرياضي محمد الذايدي في حوار الصراحة والمكاشفة.

وتحدث ضيف “المواطن” عن حياته وطفولته كيف كانت وأين عاشها، وكذلك عن بداياته الإعلامية ومن له الفضل في دعمه وبروزه، وعلق أيضًا على رأيه في عودة الحكم المحلي للقيادة المباريات من جديد ورأيه المتخوف حول ذلك، ومن برأيه بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ووصيفه وكذلك رأيه الشخصي في توقف الدوري أو استمراره والكثير الكثير من المواضيع المختلفة تطرقنا إليها مع ضيفنا في هذا اللقاء:

* من هو محمد الذايدي.. كيف يمكن أن يقدم نفسه؟

إنسان بسيط عفوي أصيب وأخطئ أبحث دائمًا عن الحقيقة…

* زمن الصبا والطفولة لمحمد الذايدي أين كان؟

على فترتين… في حي البصيرية في مدينة بريدة الغالية مسقط رأسي ومن ثم انتقلت مع العائلة في عام ١٤٠٢ إلى العاصمة الرياض.

أنا من أعظم جيل، الجيل الذي عاش الطفرة في جميع جوانبها وتفاصيلها من الطين إلى ناطحات السحاب إلى نيوم إن شاء الله

* البدايات الإعلامية كيف كانت لمحمد الذايدي الناقد الإعلامي المعروف اليوم؟

بداياتي كانت عبر جريدة الرياض في عام ١٩٩٨ إلى عام ٢٠٠١ ثم انتقلت بعدها لصحيفة الجزيرة من عام ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٤ ثم انتقلت لصحيفة الرياضي من عام ٢٠٠٤ إلى عام ٢٠١٧.

* من كان له دور كبير في دعم محمد الذايدي إعلاميًّا؟

في البداية كانت من الأساتذة / أحمد المصيبيح / محمد العبدي.

* إعلامي رياضي سعودي ترى أنه يحال أن يتكرر مثله؟

لكل زمان دولة ورجال…. في كل حقبة وجيل هناك المتميزون.

* كاتب رياضي يقرأ له محمد الذايدي.. باستمرار؟

ليس هناك كاتب محدد…

أحرص دائمًا على قراءة الكثير من الآراء والمقالات المختلفة.

* محرر صحفي تشدك أخباره الرياضية؟

أحمد العجلان، حمد الصويلحي، عبدالله الحنيان.

* مصور رياضي تدهشك التقاطات كاميرته؟

ناصر الهلابي، ويوسف الدبيسي.

* مغرد رياضي تتابعه باستمرار؟

أكثر من مغرد، ليس هناك مغرد محدد.

* مباراة لا تنساها إطلاقًا؟

مباراة النصر والجيش السوري نهائي النخبة العربية التي حقق الهلال فيها البطولة (بطولة الباص) ومباراة الهلال والأهلي نهائي كأس المؤسس.

* هدف عالق دائمًا بأذهان محمد الذايدي؟

سابقًا هدف خالد الغانم رحمه الله على الشباب.

وحاليًّا هدف محمد جحفلي في نهائي كأس الملك.

وكلا الهدفين في آخر ثواني المباراة.

* من يشد محمد الذايدي أكثر الهلال أم الرائد؟

يشدني في الهلال شموخه وكبرياؤه وتلاحم عشاقه خلفه، وفي الرائد صموده وتحديه لكل الظروف.

* محمد الذايدي.. يقال: إن سرعة انتشارك كانت بسبب خلافات الرأي مع الكابتن فهد الهريفي في اللقاءات التلفزيونية الأولى التي جمعتك به.. ردك على هذا الرأي؟

الكابتن فهد غني عن التعريف لكن غير صحيح أنا لم أظهر مع فهد في بداياتي بل بعد فترة طويلة من ظهوري!

* هناك هلاليون ممتعضون من قناة ٢٤ سعودي فما يقال إنها قناة تجلب إعلاميين نصراويين متعصبين مقابل إعلاميين هلاليين غير متعصبين لتكون حجة النصر أقوى دائمًا تتفق تختلف ولماذا؟

وهل الأكثر تعصب هو الأقوى حجة في نظرك!!

أختلف معك!

* جميل لماذا عندما كانت هناك تغريدة ساخرة من مريح المريح على نادي الهلال في أقل من يومين وقعت معه قناة ٢٤ عقد ناقد حصري.. هل هذا يؤكد صحة عتب وامتعاض جماهير الهلال على القناة؟

لا أذكر التغريدة التي تقصد…

لكن بشكل عام لا أعتقد ولا أتفق مع هذه القراءة!

أنا مجرد ضيف حصري ومثل هذه الأسئلة توجه لإدارة القناة.

* هناك من يقول: إن محمد الذايدي لا يمكن أن يتجرأ على انتقاد الهلال؟

عندما يكون هناك ما يستدعي النقد تأكد أنني أول المنتقدين وهناك الكثير من الأحداث تم نقد الإدارة والمدرب وبعض اللاعبين.

* الفضاء الإعلامي الرياضي الحالي تقييمك له؟

الإعلام الرياضي السعودي كان ولا زال إعلامًا قويًّا وشرسًا ومؤثرًا وله بصمة واضحة طوال مسيرة الرياضة السعودي… الذي تغير هو أنه أصبح هناك ضبط وربط وتنظيم ومرجعية مع ظهور اتحاد الإعلام الرياضي بقيادة الأخ العزيز الدكتور رجاء الله السلمي.

* يلاحظ دائمًا أن هناك تحالفًا إعلاميًّا دائمًا ضد الهلال وخصوصًا إعلام النصر والأهلي؟

صحيح وظاهر من البعض، وهذا لا يليق بإعلام كيان كبير أن يكون تابعًا لكيان آخر، ومع ذلك لم يزد إعلام الهلال مثل هذا التحالف إلا تماسكًا وتألقًا وقوة ورزانة.

* لماذا أنت دائمًا ضد احتجاجات النصر؟

لأنها بالغالب أكشن وتهويل وفي النهاية تنتهي على ما فيش!

* في فترة مضت طالبت بتدخل هيئة مكافحة الفساد لما كان يحدث داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم.. لماذا طالبت.. وما الذي كان يحدث؟

لا أذكر تفاصيل تلك المطالبة في الوقت الحالي….

* لماذا أصبح تحقيق البطولة الآسيوية على الهلال مستعصية تواجد مستمر في التصفيات وخسارة في نهائيين آسيويين؟

لا زال الهلال هو زعيم القارة بست القاب وفريق القرن الآسيوي وهو الأكثر بين الأندية السعودية منافسة بكل قوة وعنفوان على اللقب والأكثر جدية والأقرب له.

ونلاحظ في كل نسخة جميع الرياضيين الآسيويين يرشحون الهلال للقب لقوة هذا العملاق وهيبته على مستوى القارة الآسيوية.

* مجموعة الهلال الآسيوية بالمنافسة القادمة كيف تراها؟

هي الأقوى والأصعب بين جميع المجموعات.

زعيمنا العملاق قادر على تجاوزها رغم أن جميع من معه في المجموعة فرق قوية ولها تاريخها لكن هلالنا أقوى.

* تقييمك لمنافسات دوري كاس الأمير محمد بن سلمان؟

مثير وقوي والمستويات متقاربة… الملفت موقع الاتحاد في سلم الدوري وما يتعرض له من انهيار فني غريب ومستمر…. وأيضًا مسلسل (ليش) والاحتجاجات الصفراء المملة تعكر جمالية المنافسة.

* توقعاتك لبطل الدوري ووصيفه لمن ستذهب؟

الهلال بطل والنصر وصيف والعلم عند الله.

* توقعاتك لبطل ووصيف كأس الملك سلمان؟

الأهلي بطل النصر وصيف والعلم عند الله.

* برأيك من سيكون الحصان الأسود هذا العام؟

أعتقد أن الرائد سيكون الحصان الأسود في الدور الثاني.

* قرارات لجنة الانضباط والأخلاق الأخيرة.. كيف تراها؟

تفتقد الشجاعة!

* قراءتك لعودة الحكم المحلي لقيادة مباريات كاس دوري الأمير محمد بن سلمان من المستفيد الأكبر لجنة الحكام أم الحكام أنفسهم؟

عودة الحكم المحلي في عز معمعة الدوري ممكن تدمر بقايا الحكم المحلي…

العودة بالتدريج ويكون من بداية الموسم القادم بشرط إبعاده عن مباريات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب على الأقل في الموسم الأول من عودته مع استمرار تواجد الحكم الأجنبي وأيضًا إدخال المحلي مع الطاقم الأجنبي في إدارة المباراة إما ساحة أو مساعد….

* هل أنت مع توقف أو استمرار الدوري.. ولماذا؟

أنا مع التوقف.

لا يمكن أن يجتمع ألوان الأخضر مع ألوان الأندية؛ بسبب تزامن مباريات أخضرنا في بطولة أمم آسيا مع مباريات أنديتنا في الدوري في نفس الفترة.

توحيد الصفوف خلف منتخبنا إعلاميًّا وجماهيريًّا لا يأتي إلا بتوقف الدوري وتفريغ ذهنية الجميع خلف أخضرنا الغالي.

لك أن تتخيل جميع المنتخبات ٢٤ المشاركة الدوري متوقف عندهم أو منتهي!

فقط الدوري السعودي والأسترالي المستمرة مع ملاحظة أن تشكيلة أستراليا الرئيسية تظم لاعبين لا يلعبون في الدوري الأسترالي عكس منتخبنا!

* أخيرًا: قراءتك الأولية لمشاركة منتخبنا الوطني في نهائيات أمم آسيا بالإمارات؟

أخضرنا من كبار آسيا ومرشح بإذن الله لتحقيق اللقب.

* كلمة لمحبيك قراء صحيفة “المواطن” الإلكترونية؟

تحياتي لكم جميعًا مع تمنياتي بدوام التوفيق والصلاح لكم والتقدم والتألق والازدهار لصحيفة “المواطن” المتألقة.