محمد بن راشد لـ محمد بن زايد: وفضلك يابوخالد على الرأس والعين

كعادته، نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على حسابه في تويتر أبياتاً شعرية مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تضمنت مشاعر أخوية نبيلة بمناسبة إكماله 50 عامًا في خدمة الوطن.
واستهل محمد بن راشد قصيدته المعنونة بـ ” خمسين عام” بالقول:
مشكور بوخالد يا زاكي الفعايل
وأهدي لكم مني قصيد وتلاحين
وختمها بالقول:
خمسين عام للوطن بالدلايل
هي لي شرف وواجب وربي لي يعين
وتقدير بوخالد كرامة ونايل
وفضلك يابوخالد على الرأس والعين
وفي وقت سابق وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة مؤثرة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب، رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمناسبة إكماله خمسين عاماً في خدمة الوطن.
وأضاف: “يكمل أخي محمد بن راشد مع (عام زايد) 50 عاماً في خدمة الوطن منذ توليه مسؤولية قائد شرطة دبي… مسيرة حافة بالعطاء، رافق خلالها زايد وراشد (رحمهما الله) في مدرسة الحياة حتى أصبح مدرسة في القيادة والإدارة وصناعة الحياة”.
وتابع الشيخ محمد بن زايد بالقول: “50 عاماً يا بو راشد رفعت خلالها سقف الطموحات فاستثمرت بالإنسان وشيدت صروح الحضارة لتواصل مع أبنائك شعب الإمارات حصد المنجزات”، مؤكداً أن “أمامنا يا بو راشد ومع شعبنا مسيرة متواصلة من العطاء والعمل”.
وردّ الشيخ محمد بن راشد على تهنئة ابن زايد، قائلًا في حسابه على “تويتر”: “أخي محمد بن زايد … شكراً لكلماتك.. وشكراً لمشاعرك الطيبة”.
وأضاف محمد بن راشد في تغريدته “وهبنا الوطن حياتنا فوهبنا تقديراً وعرفاناً ورفعة وحباً بين الناس.. عهدنا ووعدنا أن نبقى مخلصين لهذا الشعب وهذه الأرض”.