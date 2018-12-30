محمد بن راشد لـ محمد بن زايد: وفضلك يابوخالد على الرأس والعين

وأضاف: “يكمل أخي محمد بن راشد مع (عام زايد) 50 عاماً في خدمة الوطن منذ توليه مسؤولية قائد شرطة دبي… مسيرة حافة بالعطاء، رافق خلالها زايد وراشد (رحمهما الله) في مدرسة الحياة حتى أصبح مدرسة في القيادة والإدارة وصناعة الحياة”.

وتابع الشيخ محمد بن زايد بالقول: “50 عاماً يا بو راشد رفعت خلالها سقف الطموحات فاستثمرت بالإنسان وشيدت صروح الحضارة لتواصل مع أبنائك شعب الإمارات حصد المنجزات”، مؤكداً أن “أمامنا يا بو راشد ومع شعبنا مسيرة متواصلة من العطاء والعمل”.

وردّ الشيخ محمد بن راشد على تهنئة ابن زايد، قائلًا في حسابه على “تويتر”: “أخي محمد بن زايد … شكراً لكلماتك.. وشكراً لمشاعرك الطيبة”.

وأضاف محمد بن راشد في تغريدته “وهبنا الوطن حياتنا فوهبنا تقديراً وعرفاناً ورفعة وحباً بين الناس.. عهدنا ووعدنا أن نبقى مخلصين لهذا الشعب وهذه الأرض”.