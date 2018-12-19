محمد بن فيصل لمسؤولي صلة: جماهير الهلال خط أحمر

المواطن - مروة نبيل

انتقد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، الأمير محمد بن فيصل، مسؤولي شركة صلة الرياضية، بسبب تذاكر مباراة الزعيم ضد الأهلي المقبلة.

ووجه الأمير محمد بن فيصل رسالة إلى مسؤولي الشركة الرياضية، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “الإخوان في شركة صلة الرياضية.. إلى متى ومعاناة الجماهير الهلالية مستمرة في شراء التذاكر”.

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي الهلال تغريدته قائلًا: “سبق وتم إرسال خطاب وتم الرد وتقديم الوعود بحل المشكلة وللأسف ما زال الوضع مستمر وللأسوأ.. جماهير الهلال خط أحمر”.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الأهلي، يوم الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الـ14 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتم طرح تذاكر مباراة الهلال والأهلي، اليوم الأربعاء، بالأسعار التالية؛ 700 ريال منصة أفراد، 400 لمنصة العائلات، 150 ريالًا الواجهة، 100 ريال أطراف الواجهة و35 ريالًا بقية الملعب.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، فيما يقع الأهلي في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.