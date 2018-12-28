مدرب الأهلي: لا عدل معنا ونواجه سوء حظ غريب

المواطن - محمد سمعه

أبدى الأرجنتيني بابلو جويدي، المدير الفني للنادي الأهلي، حزنه الشديد، وذلك بعد الخسارة من نادي الوحدة بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وتحدث جويدي في المؤتمر الصحفي قائلًا: الفريق يواجه سوء حظ غريب في المباريات الأخيرة، ولا يوجد أي عدالة للفريق، حقيقة لا أعرف ماذا أقول.

وأضاف جويدي: كل ما علينا فعله هو التركيز والعمل على تصحيح الأخطاء والتألق في المباريات المقبلة.

ويذكر أن النادي الأهلي سيواجه فريق أحد يوم 11 يناير المقبل في الجولة السادسة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستكون فترة التوقف، والتي تصل إلى 14 يومًا، كافية للنادي الأهلي من أجل تصحيح المسار ومحاولة العودة إلى طريق الانتصارات في بطولة الدوري.