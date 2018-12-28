مدرب يوفنتوس مُرشح لتدريب مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

دخل المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي قائمة المرشحين لتدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للموسم المقبل.

وكانت إدارة مانشستر يونايتد قررت إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بسبب سوء النتائج مع تعيين المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير لتولي مهمة تدريب مانشستر يونايتد مؤقتًا حتى نهاية الموسم.

وقالت تقارير صحفية إنجليزية أن المدرب ماسيمليانو أليجري مرحب بفكرة تدريب يوفنتوس بداية من صيف 2019، خاصة أن المدرب الإيطالي قطع شوط كبير في تعلم اللغة الإنجليزية من أجل تدريب نادي مانشستر يونايتد.

وكان ماسيمليانو أليجري حقق مع نادي يوفنتوس بطولة الدوري الإيطالي في آخر 3 أعوام بالإضافة للتتويج بلقب كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في آخر 4 أعوام أمام ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين.