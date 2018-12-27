مدني المدينة المنورة: احذروا طقس الإجازة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي المدينة المنورة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، حيث تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الحالة الجوية الماطرة وتأثر كثير من أجزاء المنطقة بالأمطار والسيول؛ ما قد يعرضهم للأخطار اليوم الخميس.

وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، على ضرورة الأخذ بوسائل وتعليمات السلامة أثناء التنزه خلال إجازة منتصف العام الدراسي واختيار الأماكن المناسبة لنصب الخيام بعيدًا عن الأودية و مجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها واختيار الأماكن المرتفعة وسفوح الجبال بعيدًا عن الأودية والابتعاد عن المستنقعات المائية والمياه الراكدة.

كما أهاب المدني بقائدي المركبات بالانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر والتأكد من سلامة الطرق بعد الأمطار الأخيرة.