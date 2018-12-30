مدير المجاهدين واللواء الأطرم يزوران معرض الجوازات في الجنادرية

المواطن - الرياض

زار مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين، اللواء منصور بن عبدالله الشدي، مقر معرض المديرية العامة للجوازات المشارك في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية يوم أمس الأحد.

واطلع اللواء الشدي خلال الزيارة على ما يقدمه المعرض من أركان وخدمات، إضافةً إلى تعريف الزوار بالمنظومة التقنية والمهنية، وأهمية استخدام التقنية لإنهاء الإجراءات للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى التعريف بتاريخ الجوازات قديمًا وكيف تطورت حتى أصبح المواطن والمقيم يستفيد من التقنية بإنهاء الإجراءات من خلال جهازه المحمول.

وأشاد مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين بما احتواه معرض الجوازات وبما وصل إليه القطاع من تطور تقني عالٍ، وبعد ذلك تسلم درعًا تذكاريًّا ونسخة فاخرة من مجلة الوثيقة التي تصدرها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية العامة للجوازات.

كما زار نائب مدير عام مكافحة المخدرات، اللواء عبدالله الأطرم، مقر معرض الجوازات في الجنادرية، وكان في استقباله المقدم عوض القحطاني من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية العامة للجوازات.

وتجوّل اللواء الأطرم في أقسام وأجنحة المعرض، واستمع لشرح مفصل من الزملاء المشاركين عن محتويات كل ركن وما يقدمه للزوار من خدمات.

وأثنى اللواء الأطرم على الخدمات الإلكترونية والتعريفية والتوعوية المقدمة من الجوازات للزوار من خلال المعرض المديرية.

وأشاد اللواء الأطرم بالتطور التقني الذي تواكبه الجوازات في خدماتها الإلكترونية تسهيلًا للمواطن والمقيم والزائر، والتي أسهمت في إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

وفي نهاية الزيارة سجل نائب مدير عام مكافحة المخدرات كلمة في سجل الزيارات، وتسلم درعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة ونسخة من مجلة الوثيقة التي تصدرها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية العامة للجوازات.