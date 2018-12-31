مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يعلن توفر وظائف طبية

المواطن - الرياض

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH) بالمنطقة الشرقية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف طبية شاغرة، للعمل بالمركز في (الظهران، والأحساء، ورأس تنورة، وبقيق)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- طبيب أسنان عام (General Dentist- Dhahran).

2- طبيب أسنان الأطفال (Pediatric Dentist).

3- طبيب جراح الفم والوجه والفكين (Oral & Maxillofacial Surgeon).

4- طبيب لب الأسنان (Endodontist).

5- طبيب الأشعة (Radiologist).

6- فني بنك العيون المتقدم (Advanced Eye Bank Technician).

7- أخصائي علاج الأسنان (Dental Therapist).

8- مساعد طبيب الأسنان (Associate Dental Assistant).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2018/12/31م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).