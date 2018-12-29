مصدر يكشف لـ”المواطن” آلية تشغيل المراكز الصحية المناوبة في عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

كشف مصدر رسمي بصحة عسير، في تصريح خاص إلى “المواطن“، أن المراكز التي وجه مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير بتشغيلها كمراكز مناوبة على مدار الساعة للتسهيل على المواطنين، دخلت مراحل التجهيزات النهائية، وسيتم تشغيلها بشكل تدريجي.

وأظهر مقطع فيديو حجم التجهيزات الطبية وغير الطبية التي تم عملها في تلك المراكز، حيث تم اختيارها بمعايير عالية الدقة وبأحدث طراز.

ولفت المصدر إلى أنه تم دعم المراكز بأطباء وأخصائيين وفنيين ذوي كفاءة عالية؛ حتى تستوعب المراكز جميع الحالات الواردة؛ لتخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات المركزية.