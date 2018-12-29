معلمون ومعلمات يواجهون وزير التعليم الجديد حمد آل الشيخ بعاصفة مطالب !

المواطن - الرياض

حمل معلمون ومعلمات العديد من الآمال والطموحات مع تولي حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ منصب وزير التعليم.

ودشن المعلمون والمعلمات وسمًا بعنوان “نأمل من وزير التعليم الجديد”، مقدمين من خلاله بعض المقترحات للنهوض بهذا القطاع، وأيضًا المطالب التي تكفل لهم مستقبلًا أفضل.

وقالت عفاف السفياني: “أتمنى تطوير مجال الطفولة المبكرة وتحسين بيئة الفصل في الروضة والصفوف الأولى، بما يتناسب مع طرق التعليم الحديثة لهذه المرحلة”.

وشدد يحيى هبيدي على ضرورة النظر في رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية والدعم المقدم لهم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بحيث يجب أن يتحمل مالك المدرسة الشيء الأكبر من الراتب 5000 ريال ويتحمل صندوق هدف نصفه 2500 ليصبح الإجمالي 7500 ريال الحد الأدنى لرواتب معلمي ومعلمات الأهلية.

وبالنسبة إلى روان فقالت: “أن يترك المعلم ينشغل ببناء المهارات الأساسية ومعالجتها ولا يشغل بالأنشطة الصيفية، وإذا كان لابد منها فليفتح المجال للخريجين؛ فهم أولى بالتعيين والاستفادة، وليعلم أن المعلم أداة تنفيذية لما يمليه المشرف ومن فوقه إلى أعلى الهرم الوزاري”.

وعلقت سارة بقولها: “يجب إلغاء حصص النشاط وقليل المشاريع التي تستنزف جيب الطلاب، وأيضًا التدريس للمعلم والمعلمة 15 سنة أو 20 سنة فقط ثم يحالون إلى التقاعد لترك المجال للخريجين، وآخر شيء أتمنى أن يشددوا على منع الجوالات في المتوسط والثانوي”.

وأملت ريم في زيادة الاحتياج التعليمي واحتساب خبرات معلمات المدارس الأهلية كسنوات عمل بعد التعيين وألا يذهب ما يقدموه من جهد هباء منثورًا.

أما سامراء فكتبت: “أتمنى إلغاء ساعة النشاط التي لم يكن لها خطة ولا ميزانية ولا مكان مناسب.. وأشعر الجميع أن هدفها تطويل اليوم الدراسي فقط”.

ورأى عبداللطيف أن يتم توفير البيئة الصفية المناسبة وإضافة برنامج إضافي للطلاب المتميزين والطالبات كذلك يوميًّا أو في الأسبوع، مع تطوير أداء المعلمين والمعلمات.

من جهته شدد مبارك الشهراني على ضرورة توظيف الجامعيين العاطلين عن العمل؛ لأنه منذ 4 سنوات تخرج من الجامعة وما زال عاطلًا عن العمل.

واقترحت ريم أن يتم زيادة حركة النقل الخارجي لحركتين في العام الدراسي بدلًا من حركة واحدة والنقل على الرغبة الأولى؛ وذلك لإنهاء معاناة المعلمات المغتربات.

وبالنسبة إلى نوف فقالت: “بناء مدارس جديدة لقلة المدارس.. وتعيين معلمين جدد، وتقليل عدد الطلاب في الفصل الواحد بحيث يكون الحد الأعلى 25 طالبًا، وإلغاء ساعة النشاط”.