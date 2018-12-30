مقتل 4 أشخاص خلال انتخابات بنجلاديش البرلمانية

المواطن - متابعة

قُتل شخصان، اليوم الأحد، في اشتباكات خلال يوم الانتخابات في بنغلادش، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلّية، وذلك بعد حملة انتخابيّة شهدت أعمال عنف.

وقُتل الشخص عندما فتحت الشرطة النار على عناصر من المعارضة في مدينة باشكالي (جنوب)، فيما قُتل أحد مناصري الحزب الحاكم في منطقة رانغماتي بحسب الشرطة.

من جهة أخرى، أفادت الشرطة أيضًا، أن شخصًا واحدًا على الأقل قتل وأصيب 10 آخرون إثر اندلاع أعمال عنف بين جماعات متنافسة من أنصار المرشحين في الانتخابات البرلمانية خارج مركز اقتراع جنوب شرق البلاد. ووقع الاشتباك بين أنصار حزب رابطة عوامي الحاكم وحزب بنجلاديش الوطني المعارض قبل ساعات من بدء التصويت في مركز اقتراع غاجرا في منطقة رانجاماتي.

وأضافت الشرطة أن الجنود سيطروا على الوضع بعد أن هاجمت الجماعات المتناحرة بعضها البعض بالسكاكين والسواطير والعصي. وكانوا على ما يبدو يحاولون السيطرة على مركز الاقتراع