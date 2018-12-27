مكافحة التسول تُشارك للمرة الأولى في جناح العمل بالجنادرية

المواطن - الرياض

يُشارك مكتب مكافحة التسول للمرة الأولى في جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية “بالجنادرية 33” ضمن الأركان المشاركة، للتثقيف وتوعية الزوار بمخاطر التسول والحد من هذه الظاهرة، التي تُعد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر في المظهر الحضاري للمجتمعات، وتحقيق الرسالة التي تسعى إليها مُكافحة التسول للتحول من امتهان التسول إلى العمل الشريف، والإجابة على جميع استفسارات زوار المهرجان.

وأوضحت القائمات على الركن أن المكتب يُقدم عدداً من الخدمات للمتسولين ممن تثبت حاجتهم بعد البحث الاجتماعي كتقديم جميع الخدمات الإيوائية، وتأمين الكسوة اللازمة لهم وتقديم الخدمات الصحية والنفسية مجانًا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والتثقيفية والتأهيلية والمساهمة في مساعدة المتسول والمتسولة للحصول على فرص عمل مناسبة، ثُم القيام بالرعاية اللاحقة لمتابعة تقديم الخدمات لهم وذلك بالزيارات الميدانية.

كما اشتمل الركن على العديد من اللافتات التوعوية التي يتم من خلالها تعريف الزوار بدور وخدمات مكافحة التسول، وتم تقديم عدد من المنشورات لكافة زوار المهرجان، كما تم وضع صندوق للاقتراحات إلى جانب الركن؛ وذلك لمشاركة زوار الجناح مقترحاتهم للمساهمة في الحد من هذه الظاهرة.

ويحرص مكتب مكافحة التسول على تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة للحالات المستفيدة، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع من خلال عدد من المبادرات؛ لتحقيق رؤية مكتب التسول في مجتمع واعٍ بلا تسول.