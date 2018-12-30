مكافحة المخدرات تعلن نتائج المقبولين نهائياً للرتب العسكرية

المواطن - الرياض

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن نتائج المقبولين نهائياً على الوظائف العسكرية (جندي، وجندي أول، وعريف)، والتي سبق الإعلان عنها عبر موقع وزارة الداخلية.

وأضافت مكافحة المخدرات، أن على جميع المقبولين الالتزام بموعد المراجعة المحدد وإحضار المستندات الموضحة أدناه.

المستندات:

1- إحضار الهوية الوطنية الأصل وعدد 2 صورة.

2- عدد 2 صوره شخصيه (4 * 6) مكشوف الرأس وكتابة الاسم ورقم الهوية الوطنية خلف الصورة.

3- إحضار الشهادة الدراسية حسب التالي:

* جندي (شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الأصل وعدد 2 صورة).

* جندي أول (شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الأصل وعدد 2 صورة وأصل شهادة الدبلوم والسجل التي تم التقدم بها وعدد 2 صوره).

* عريف (أصل شهادة الدبلوم والسجل التي تم التقدم بها وعدد 2 صوره ومؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها وعدد 2 صورة).

– وتؤكد لجنة القبول بأنه سيتم استبعاد من لم يلتزم بالحضور في الموعد المحدد حسب نتيجة القبول في الموقع، علماً بأن كافة المتقدمين المستكملين كافة شروط القبول تم إدراج أسمائهم على قائمة الاحتياط.

تنويه:

• يجب الحضور بالوقت المحدد وبالزي الرياضي.

• مكان المراجعة: مقر لجنة القبول والتسجيل في مبنى التخطيط والتطوير بمكافحة المخدرات بمدينة الرياض (طريق خريص مقابل كلية الملك فهد الأمنية)

لمعرفة نتيجة القبول اضغط على الرابط التالي (هنا).