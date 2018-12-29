ملكة بلجيكا تقضي إجازة الكريسماس في مصر

ملكة بلجيكا تقضي إجازة الكريسماس في مصر

2018/12/29
الساعة 4:56 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - القاهرة

تقضي الملكة ماتيلد، دوقة برابانت، زوجة الملك فيليب، ملك بلجيكا، إجازة رأس السنة في مدينة أسوان بمصر، حيث وصلت الخميس الماضي، برفقة أفراد من العائلة الملكية.

ووفقا لصحيفة الأهرام المصرية وصلت “ماتيلد” عبر رحلة جوية شارتر إلى مطار أسوان مباشرة، ثم توجهت إلى مقر الإقامة بأحد الفنادق، لقضاء رأس السنة واحتفالات الكريسماس في أسوان والأقصر.

وواصلت اليوم السبت، الملكة ماتيلد، دوقة برابانت، برنامج رحلتها السياحية إلى محافظة أسوان، والتي قامت خلالها بزيارة معبد فيلة والسد العالي والمسلة الناقصة، وتجولت في قرية غرب سهيل السياحية.



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