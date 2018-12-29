منطقة عسير على موعد مع سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة

المواطن - عسير

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من تكوّن السحب الرعدية الممطرة والرياح المثيرة للأتربة في منطقة عسير اليوم السبت.

وقال الإنذار المبكر، في تنبيه له اليوم، إن هذه الحالة سوف تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة السابعة من مساء اليوم، وتشمل أبها والنماص – محايل – رجال ألمع والأجزاء المجاورة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة. ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من شمال وغرب المملكة.

وأورد تقرير الأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

إلى ذلك هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على حاضرة الدمام وضواحيها، ومحافظات الخبر وبقيق والنعيرية والقطيف والقرى والهجر التابعة لها.