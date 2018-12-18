منظومة الحماية الاجتماعية تتواصل عبر #حساب_المواطن و#بدل_غلاء_المعيشة

المواطن - الرياض

تمثل منظومة الحماية الاجتماعية مجموعة من الإجراءات التي تدرسها الدولة لمساعدة المواطن في التأقلم مع المتغيرات الاجتماعية المرتبطة برؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني.

وتمثل منظومة الحماية الاجتماعية مظلة شاملة لكافة فئات المجتمع من العاملين في القطاعين الحكومي والعسكري ومستفيدي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين وغيرهم من الفئات.

وبدأت المملكة في دراسة منظومة الحماية الاجتماعية مع الإعلان عن رؤية 2030 وبرامج الإصلاح الاقتصادي وما تبعه من تعديل في أسعار الكهرباء والمحروقات وغير ذلك من المؤشرات الاقتصادية.

حساب المواطن يضخ 29.9 مليار ريال

من أهم البرامج التي استحدثتها المملكة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية جاء برنامج حساب المواطن الذي تم الإعلان عنه قبل 13 شهرًا تقريبا تم خلالها صرف أكثر من 29.9 مليار ريال للمستفيدين على مدى 13 دورة دفع متتالية.

ويسعى حساب المواطن إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية، وهي إعادة توجيه الدعم والمنافع الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال منصة موحدة، وثانيًا تخفيف الأثر المباشر وغير المباشر على الأسر والناتج عن الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، وأخيرًا تشجيع الأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

استمرار صرف بدل غلاء المعيشة للعام الثاني

وكان المقام الكريم قد أمر باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ 1000 ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين ، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ (500) خمسمائة ريال ، وبدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمسمائة ريال ، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة (10 %) ، وذلك لمدة عام مالي واحد.

يذكر أنه في بداية العام المالي الجاري أمر الملك سلمان باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للمواطنين لمدة عام مالي واحد وقبل اعتماد ميزانية العام المالي المقبل أعاد خادم الحرمين التوجيه باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام ما يؤكد أن صرف بدل غلاء المعيشة سوف يستمر إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية وفقًا للأمر الملكي الصادر اليوم.

متانة الاقتصاد السعودي

ويكشف صدور الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للمواطنين لمدة عام كامل، بالتزامن مع إعلان الميزانية السعودية 2019 عن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي التي تسمح باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة.