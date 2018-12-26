من خلال هذا الفيديو.. تعرف على قصة شتاء طنطورة وأم العلا

من خلال هذا الفيديو.. تعرف على قصة شتاء طنطورة وأم العلا

2018/12/27
الساعة 1:03 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تحتفل المملكة العربية السعودية، هذه الأيام، بمهرجان شتاء طنطورة، والذي يقام في محافظة العلا شمال المدينة المنورة خلال الفترة من 20 ديسمبر إلى 9 فبراير.

والطنطورة هي من معالم المملكة الحضارية، وأنشئت من قبل أجداد أجداد أجدادنا، لغرض تحديد الفصول الأربعة، ومن خلال حساب الظل وتوقيت سقوطه على الأرض، حيث يتم من خلاله حساب الوقت ومواعيد دخول الفصول، لاسيما وقت الشتاء والمربعانية وشدة البرد.

والطنطورة هي عبارة عن مسلة جدار هرمي أعلاه جدار أسود، عندما يدور الوقت وقع ظل الشمس على رأس الطنطورة الهرمي يظهر الظل على حجر صغير موجود في الأرض ليتم حينها حساب موعد دخول المربعانية، وهي عبارة عن شدة البرد وقساوته وهبوب الرياح الشمالية، كما كانت تستخدم الطنطورة لتوزيع مياه العيون.

وفي العلا أيضًا توجد حرف يدوية غاية في الروعة والجمال، تُصنع بأيدي أبناء المملكة ومنهم الحرفية أم موسى الشويكان والتي تلقب بأم العلا.

ونشرت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر حسابها في “تويتر” مقطع فيديو يظهر أم موسى وهي تصنع أجمع المنتجات اليدوية، كما رحبت بالزائرين للعلا.

وظهر خلال المقطع، طريقة غزل القطن والخيوط والصوف، وهي من الحرف التقليدية التي ما زالت العلا تحتفظ بها ويحرص السائحون على شرائها.

 

 



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