مهاجم الزمالك يرحل لـ #الوحدة على سبيل الإعارة

المواطن - محمد سمعة

أعلن نادي الزمالك المصري موافقته على انتقال مهاجمه الكونغولي كابونجو كاسونجو لصفوف نادي الوحدة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكر الموقع الرسمي لنادي الزمالك على الإنترنت أن نادي الوحدة سيحصل على خدمات كابونجو كاسونجو مقابل 8 ملايين جنيه مصري.

وكان المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وافق على إعارة اللاعب كابونجو كاسونجو في الفترة الأخيرة.

ويذكر أن كابونجو كاسونجو كان سجل ثنائية للزمالك ضمن سبعة أهداف فاز بها الفريق الأبيض على نادي القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية في شهر ديسمبر الجاري.

وكان كابونجو كاسونجو تُوج ببطولة كأس مصر في الموسم الماضي مع نادي الزمالك على حساب نادي سموحة السكندري.

يذكر أن كاسونجو ثاني لاعب من الدوري المصري ينضم للدوري السعودي بالموسم الجاري بعد انضمام دييغو كالديرون للفيصلي في صيف 2018، حيث سبق لكالديرون اللعب في صفوف الإسماعيلي المصري.