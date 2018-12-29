مهرجان حمضيات الحريق يستقطب 25 ألف زائر في يومه الثالث

المواطن - الحريق

حظي مهرجان الحمضيات الثالث بمحافظة الحريق بإقبال كبير من الزوار، حيث بلغ عدد الزوار بنهاية اليوم الثالث ٢٥ ألف زائر حسب إحصائية المهرجان.

وقد تفاعل الزوار مع البرامج والفعاليات المصاحبة لأيام المهرجان مثل الأمسيات الشعرية والندوات بحضور عدد من الإعلاميين والمنّشدين طوال فترة المهرجان، وخيمة الأطفال والتي تحتضن مسرح الطفل وفرقة ترفيهية والعديد من الألعاب.

كما زارت مهرجان الحمضيات بالمحافظة إحدى القافلات السياحية من دولة البرازيل وأبدوا انبهارهم من المهرجان حيث يعمل عدد منهم في مشروع قطار الرياض ودبلوماسيين برفقة عوائلهم، وقد جذب جناح الأسر المنتجة الزوار في المهرجان لما تقدمه من منتجات مميزة ومتنوعة، وشملت تلك المنتجات الأكلات الشعبية كالجريش والمرقوق والهريس، وأنواع التوابل والمشغولات الحرفية اليدوية والتراثية.

يذكر أنه ضمن فعاليات مهرجان الحمضيات الثالث بمحافظة الحريق، يقام عدد من المحاضرات والدورات المصاحبة مثل محاضرة بعنوان “كيف تنفذ مصاباً؟” تقدمها هيئة الهلال الأحمر بمحافظة الحريق، وندوة “الحمضيات والآفات التي تصيبها” ويقدمها مركز أبحاث وتطوير البستنة بنجران، وندوة “التسويق الزراعي” وغيرها من الندوات والمحاضرات.