مواجهة ساخنة بين جاسر الحربش وطالب بسبب مشاكل طلاب الدكتوراه

المواطن - الرياض

أكد أحمد العولقي، طالب دكتوراه، أن مشاكل طلاب الدكتوراه مع الابتعاث بدأت بعد اشتراط “الوظيفة”، موضحًا أن 720 طالبًا تقدموا، فلم يقبل منهم إلا 20 فقط.

ولفت العولقي، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، إلى أن المقاعد الشاغرة لم تشغل حتى الآن.

وتابع أنه “تواصلنا مع مدير وكالة الابتعاث الدكتور جاسر الحربش فقال لنا: لا حلول لمشكلاتكم عندي”.

من جهته، قال جاسر الحربش وكيل وزارة التعليم لشؤون الابتعاث والمشرف العام على الملحقيات الثقافية: إن الجامعات الأهلية يجب أن تلتزم بتوظيف الطالب أو الطالبة؛ حتى يتم القبول بتمويل برنامج الابتعاث للدكتوراه الخاص به.

وتابع الحربش أن “أي سعودي أو سعودية لديه قبول مباشر في المسار الصحي، حتى لو لم يقدم في فترة التقديم، سيحصل على ابتعاث مباشر”.

وواجه طالب الدكتوراه، جاسر الحربش بقوله: ما رأيك في جامعة تطلب كل المتقدمين للابتعاث للدكتتوراه؟

وأجاب الحربش: “لا نستطيع إجبار الجامعة على قبول أحد؛ لأنها مطالبة بالتوظيف”.