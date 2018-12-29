مواطن يشكو تأخر إيداع دعم الإسكان .. والوزارة توضح السبب

المواطن - الرياض

شكا مواطن من تأخر إيداع دعم وزارة الإسكان الخاص به، موضحًا أنه كان من المفترض إيداعه يوم 27 ديسمبر الجاري أي يوم الخميس الماضي، ولكن لم يتم إيداعه.

وأوضحت وزارة الإسكان ردًّا على الاستفسار أنه يتم إيداع الدعم خلال يومي عمل من تاريخ حسم القسط من غير احتساب الإجازة الرسمية.

وأكد وزير الإسكان، ماجد الحقيل، في وقت سابق، أن 62 ألف أسرة سكنت في منازلهم حتى الآن، متابعًا أن الوزارة بدأت هذا العام بناء 42 مشروعًا سكنيًّا جديدًا في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف الحقيل خلال ملتقى ميزانية السعودية 2019، أن الوزارة ستستمر في تقديم البرامج والمنتجات السكنية في 2019، مشيرًا إلى أن الوزارة رصدت خلال العام الماضي 14 مليار ريال لتطوير 156 ألف قطعة أرض سيتم تسليمها للمواطنين بشكل مجاني لبدء بنائها، أو إقامة مشاريع سكنية عليها متكاملة الخدمات والمرافق بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع وزير الإسكان أن عدد الأسر المستفيدة من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمتها الوزارة وصندوق التنمية العقارية خلال عام 2018، يتجاوز 143 ألف أسرة سعودية.