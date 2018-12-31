موظفي_البنود_بحاجة_للتثبيت .. آخر أمنيات 2018

المواطن - الرياض

طالب عدد من موظفي البنود تثبيتهم مؤكدين أن هذا التثبيت هو أمنيتهم الأخيرة في عام 2018 التي طال انتظارها. وعبر وسم “موظفي البنود بحاجة إلى التثبيت” أكدوا أن هذا التثبيت ينهي معاناتهم التي استمرت لسنوات.

في البداية قال عبدالعزيز الربيعي : ” إلى من يهمهم الأمر: لا يزال موظفو العقود يترقبون الوعود التي قطعتها الإدارات بالتثبيت ومن حقهم الاستقرار الوظيفي وتكوين مستقبلهم وأسرهم. والمجحف حقًا أن يكون رئيسك أو زملاؤك يحملون مؤهلات أقل منك. والمؤلم أن موظفي العقود مهددون بالطرد بأي وقت. أنصفوهم.”.

بدوره قال أحمد الحربي: “يا رب لا تردنا خائبين وحقق لنا ما نتمنى ونريد”.

أما صاحب حساب “بروم” فقال :” الثبيت حلم الشباب وهم بحاجة ماسة له، العمر يمضي والاستقراران الاجتماعي والمادي غير موجودين، نتمنى التفاتة عطف عليهم”

بدورها قالت “همس” : “عندما نتحدث عن حياة كريمة فإننا بمفهومنا نريد حياة ليست حياة رفاهية بل نريد حياة لا تنقصها أساسيات ومتطلبات العيش الطبيعية، التثبيت يؤمن لهم ذلك”.

وقال صاحب حساب بيت القصيد: “تخيل أنه مع غلاء الأسعار من فواتير ومعيشة وأغلبهم لا يملك منزلاً ويعيل أسرة ومرتبة لا يتجاوز ٤ آلاف كلمة واحدة تعدل كل هذه المشاكل ( ترسيم ) “.

وعبر فهد البليهي عن تفاؤله بالقول :”متفائل بإذن الله في ملك الحزم والعدل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان صاحب الرؤية الطموحة بأن يكون لهم قرار ينهي معاناة جميع الموظفين والموظفات ويدخل السعادة إلى قلوبهم كما عودونا دائماً حفظهم الله ورعاهم.”.

وقال عادل الزهراني :”المعاناة لن تستمر وهم على يقين أن الله معهم ولن يضيع أمانيهم ثم ثقتهم في ولاة الأمر أن تحل معاناتهم فهم أولى بالتثبيت لضمان حقهم الوظيفي، فنحن واثقون في قيادتنا الحكيمة بلفتة أبوية تنهي هذه المعاناة”.

أما المها فقالت : موظفو البنود أمضوا سنوات على بنود المستخدمين والكثير منهم مؤهلون ..واكتسبوا خبرة ..يا ملكنا ..نظرة عطف وحنان على أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء”.