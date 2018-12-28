ميدو: الأهلي فريق كبير والوحدة طبّق تعليماتي بحذافيرها

المواطن - محمد سمعه

قال المدرب المصري أحمد حسام ميدو مدرب فريق الوحدة: إنه سعيد للغاية بعد فوز فريقه على حساب الأهلي بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث ميدو عقب المباراة قائلًا: أبارك للاعبي الوحدة تحقيق هذا الفوز الصعب على حساب فريق كبير وعريق مثل الأهلي ولاعبي الوحدة طبقوا كافة التعليمات التي أخبرتهم بها بحذافيرها.

وأضاف ميدو: الأهلي فريق كبير وعظيم، وأتمنى لهم التوفيق في المباريات المقبلة، وأريد القول بأن الفوز على الأهلي أعطى دافع كبير للاعبي الوحدة خاصة بعد الخسارة في الجولات الثلاث السابقة.

وتابع ميدو: لاعبو الوحدة تعاهدوا على الفوز وتحقيق النقاط الثلاث من أجل زميلهم فيرنانداو الذي تُوفيت ابنته خلال الـ48 ساعة الماضية، وأنا سعيد لأنهم نفذوا ما وعدوا به.

ويذكر أن نادي الوحدة أصبح رصيده بعد الفوز على الأهلي 24 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.