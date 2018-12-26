ميدو: مباراة الأهلي ستكون الأخيرة لي مع الوحدة

المواطن - محمد سمعة

أعلن المصري أحمد حسام” ميدو” لاعب نادي الزمالك المصري السابق والمدير الفني لنادي الوحدة، أن مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستكون الأخيرة له كمدرب.

وقال ميدو عبر حسابه الرسمي في تويتر: أعلن أن مباراة الأهلي القادمة ستكون آخر مباراة لي مع الفريق كمدير فني، مهما كانت النتيجة ونعد جماهير الوحدة بأن يظهر الفريق إن شاء الله بشكل مختلف بعد تعاهد الجميع داخل النادي بالقتال من أجل إخراج الفريق من سلسلة الهزائم التي مر بها والعودة بالفريق إلى مكانه الطبيعي.

وأضاف ميدو: سأستمر في منصبي كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم وخلال أسبوعين سيتم تسليم تقرير فني عن الفريق الأول وكل ما يحتاجه النادي والفريق لتطوير قطاع كرة القدم للمدير الفني الجديد ومجلس إدارة النادي وسيتم وضع خطة مستقبلية لتطوير قطاع كرة القدم على أن يتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن.

وتابع ميدو: كنت في مهمة محددة وهي تحضير الفريق فنيًا وبدنيًا وذهنيًا بأفضل شكل ممكن للمدير الفني القادم ثم العودة لمهمتي الأساسية المتفق عليها مع معالي المستشار تركي آل الشيخ ومجلس إدارة النادي وهي تطوير قطاع كرة القدم بنادي الوحدة بالنسبة للفريق الأول والفئات السنية من خلال منصبي كمستشار فني للنادي.

وأضاف ميدو: قبلت مهمة تولي مسؤولية الإدارة الفنية المؤقتة للفريق الأول لنادي الوحدة رغم صعوبتها لاعتزازي بأهل مكة تقديرًا لهم ثم تقديرًا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ ولمجلس إدارة النادي.

وكان ميدو تعرض للخسارة في أول مباراة له كمدرب لنادي الوحدة من فريق الفيصلي بثلاثية دون رد في الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري.