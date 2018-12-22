مُتحدث النصر مُرشح لكسب الاستئناف وتخفيض الغرامة

المواطن - طارق سعد
كشف مصدر قانوني لـ”المواطن” أن تسبيب عقوبة متحدث نادي النصر عبدالله بن زنان التي أصدرتها لجنة الانضباط والأخلاق اليوم ستكون نقطة حاسمة في قبول الاستئناف حال تقديمه.
وأشار المصدر إلى أن لجنة الانضباط بالغت في العقوبة التي شملت الغرامة والإيقاف، معتبرًا أن الاستئناف مرشح لنقض قرار لجنة الانضباط والاكتفاء فقط بغرامة قدرها 80 ألف ريال وإلغاء قرار الإيقاف.
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تعليق واحد
غير معروف
الله يكون بالعون اخي عبد الله النصر مستهدف من الجان الزرقاء