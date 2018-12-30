مُسِن بالجنادرية يدعو للحفاظ على المهن اليدوية والمتوارثة‎

المواطن - الرياض

للمهن اليدوية والتراثية مكانة متميزة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33″، ولعل العم “عبدالرحيم” من المدينة المنورة خير من يمثلها، فقد قضى 25 عاماً في صناعة الأحذية من جلود الماعز والأبقار، وامتهنها من والده شفيع محمد – رحمه الله- منذ صغره وما زال يمتهنها إلى اليوم الحالي.

ويشارك العم عبدالرحيم في مهرجان الجنادرية منذ عام 1420هـ، ويصطحب معه هذا العام أبناءه الذين يشاركونه في صناعة الجلود، مؤكداً أن صناعة الأحذية من جلود الماعز والأبقار تعتبر مصدر دخل أساسي له ولعائلته خارج المهرجان، مبيناً أن لديه محلاً تجارياً في وسط المدينة المنورة يعمل عليه طوال السنة.

وشدد على أهمية مهرجان الجنادرية في الحفاظ على المهن اليدوية والمتوارثة من الآباء والأجداد والعادات القديمة، داعياً الجهات المختصة لدعم مثل هذه المهرجانات في مختلف مناطق المملكة.