نادين نجيم تدعم إليسا : it’s okay

المواطن - متابعة

عبرت النجمة اللبنانية نادين نجيم عن دعمها لمواطنتها الفنانة إليسا التي تعاني من سرطان الثدي.

ونشرت نادين نجيم قصة لها عبر إنستغرام تضمنت صورة بها حكمة أو نصيحة باللغة الإنجليزية، وجهتها للفنانة إليسا جاء فيها: “أكبر درس تعلمته هو لا يهم. لا مشكلة إذا ارتكبت الأخطاء، لا مشكلة إذا غضبت، لا مشكلة إذا كنت سعيدة ولا مشكلة إذا أكملت المشي إلى الأمام”.

ومن خلال هذه العبارة تكررت it’s okay مرات عدة، وهي الكلمة التي تشتهر بها إليسا والتي تردّدها باستمرار في كل المقابلات، وباتت علامة فارقة لتقليدها والإشارة إليها.

يذكر أن نادين نجيم كانت ضمن الوفد اللبناني الذي زار المملكة أمس لحضور حفل ماجدة الرومي في شتاء طنطورة.

وخلال استضافتها في برنامج “صار الوقت”، المذاع على فضائية “إم تي في” اللبنانية كشفت إليسا عن جوانب كثيرة من حياتها الشخصية ومعاناتها مع المرض اللعين.

وكشفت إليسا عن أنها صُدمت عندما أبلغها الطبيب المعالج بإصابتها بالورم.

وقالت: “لم يكن طبيبي المعالج لبقاً في الطريقة التي أخبرني بها حقيقة مرضي، أنا طلبت من معمل التحاليل إخباري بطبيعة الورم إن كان حميداً أم خبيثاً، وهو كان مصراً أن يخبرني بالنتيجة”.

وتابعت: “اتصلت به لأسأله عن أمر آخر غير طبيعة الورم، وعندما رد علي قال لي أنت مريضة سرطان، وأكمل أنني سأتعالج، ولكني لم أسمعها بالتأكيد وانهرت لمدة 6 ساعات، اكتفيت بالجزء الأول، فلم أجد هذه الطريقة مناسبة، فقد كان أبي مريضاً بسرطان المعدة، لمدة 7 سنوات ولم أخبره أنه مريض بهذا المرض حتى لا تنهار نفسيته”.

وكشف مقدم البرنامج، مارسيل غانم، للمشاهدين أن العلاج الهرموني لـ إليسا من مرض السرطان منعها من حلم الأمومة، لترد عليه قائلة: “لو سُئلت منذ 10 سنوات عن حلمي، كنت سأقول لك إنني أحلم بالأمومة وإنجاب الأبناء، ولكن الآن وقبل معرفتي بمرضي هذا الأمر لم يعد يهمني”.

وتابعت: “انزعجت بالتأكيد عندنا علمت أنني لم يعد لديّ فرصة في الإنجاب، ولكن حياتي لم تقف عند هذه النقطة، بل من الممكن بعد أن أتزوج أتبنى طفلاً وأربيه، وهذا بالنسبة لي كافٍ”.