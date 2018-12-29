نادي الوحدة يواصل عادته المفضلة هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

يُقدم نادي الوحدة مستوى مميزًا في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ليثبت أنه واحد من أفضل الفرق الصاعدة في تاريخ المسابقة المحلية.

ونجح نادي الوحدة في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليواصل عادته المفضلة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بالتغلب على المُنافس في حالة افتتاح التسجيل.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نادي الوحدة افتتح التسجيل في 9 مباريات بالدوري هذا الموسم، ونجح في الفوز بـ7 مواجهات، وتعادل في لقاء، وخسر مثله.

ويُعد نادي الوحدة واحدًا من أفضل الفرق هذا الموسم، بعدما حصد 21 نقطة بعد أول 11 جولة، لتكون أعلى حصيلة لفرسان مكة في تاريخ مشاركاته بالدوري السعودي للمحترفين وأعلى حصيلة لفريق صاعد أيضًا.

ويسير نادي الوحدة بخطوات ثابتة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يملك 23 نقطة من 15 مباراة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة المحلية.

وتمكن نادي الوحدة من تحقيق نتائج إيجابية أمام الكبار في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعادل مع الاتحاد إيجابيًا، وفاز بنتيجة 2/1 على النصر والأهلي، وخسر بثلاثية أمام الهلال.