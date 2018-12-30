نجم فرنسا يقترب من برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أصبح الفرنسي أدريين رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، قريبًا من الانتقال لنادي برشلونة الإسباني، خاصة بعد رفضه العروض والتي قُدمت له من الأندية الأخرى.

وكانت عدة أندية مثل ليفربول وتوتنهام هوتسبير من إنجلترا بالإضافة إلى يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين اهتموا بالتعاقد مع رابيو والذي رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان مؤخرًا.

وقررت إدارة باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي على تجميد رابيو وعدم إشراكه مع الفريق الأول حتى نهاية الموسم.

وحاول نادي برشلونة كثيرًا في صيف عام 2018، التعاقد مع رابيو لكن باريس سان جيرمان كان يرفض التفريط في اللاعب.

لم يشارك رابيو مع المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث تُوج المنتخب الفرنسي باللقب بعد الفوز على منتخب كرواتيا في المباراة النهائية برباعية مقابل هدفين.