نصائح لإصلاح أعطال السيارات بأقل تكلفة ممكنة

المواطن - متابعة

مشكلة تعطل السيارة تسبب إزعاجاً كبيراً، لكن ما يزيد الموقف تعقيداً، هو الجهد والمال الذي يُنفق على إصلاحها.

لذا نسلط الضوء على عدد من النصائح لإصلاح السيارات بأقل تكلفة ممكنة على النحو التالي:

مراكز الصيانة الموثوق بها

يوجد حاليا بعض مراكز الصيانة تقوم بخداع العملاء في عملية الصيانة ويبالغون في تكاليف الصيانة، ومنهم من يقوم بالعمل بدون كفاءة، لذا يجب البحث والسؤال عن أفضل المراكز الموثوق بها للقيام بإصلاح السيارة لديهم.

صيانة أعطال سيارتك بنفسك

بعض الأعطال البسيطة في سيارتك يمكنك توفير الأموال وإصلاحها بنفسك، دون اللجوء إلى مراكز الصيانة، ومما يساعد على ذلك انتشار تعليم كيفية صيانة السيارات في جميع وسائل الإعلام وعلى يوتيوب.

شراء قطع الغيار من المحلات التجارية

من سبل توفير النفقات عند إصلاح السيارات عدم شراء قطع الغيار من الوكيل في حال وجود القطع الأصلية في المحلات التجارية المتخصصة أو بعض المواقع الموثوقة التي تنتشر على الإنترنت لرخص ثمنها لديهم.

الصيانة الدورية وإصلاح الأعطال الطفيفة

إهمال الصيانة الدورية وعدم إصلاح الأعطال في بداياتها من الأمور التي تهدر الأموال في الصيانة، حيث إن عدم تغيير زيت المحرك مثلاً وإهمال الصيانة الدورية، يؤدي إلى فقد الزيت للزوجته ووظيفته وهو ما قد يؤدي إلى تآكل الأجزاء الداخلية للمحرك وتلفه، والأعطال الصغيرة في حال عدم إصلاحها تتفاقم مع الوقت.

التنقل بين مراكز الصيانة

يجب على قائد السيارة عدم التنقل بين مراكز الصيانة، لأن هذا التصرف يسبب إهدار الأموال ودفع رسوم إضافية بكل مركز، وكل مركز يرغب في تعديل الصيانة عن المركز الآخر، وهو ما يزيد من النفقات.