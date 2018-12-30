نصائح مهمة لقضاء إجازة آمنة في المتنزهات والمنازل

المواطن- جازان

أطلقت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، حملة توعوية تحت عنوان “كيف تقضي إجازة آمنة ؟”، تزامناً مع انطلاق إجازة منتصف العام الدراسي.

يأتي ذلك بهدف توعية المواطنين والمقيمين ورفع مستوى الوعي الوقائي لديهم وضرورة الاطلاع على إرشادات وتعليمات السلامة في جميع المواقع التي تنشط زيارتها في مثل هذه الأوقات من هذا العام مثل المنتزهات والحدائق العامة وملاهي ألعاب الأطفال والمدن الترفيهية والأسواق والمجمعات التجارية والمهرجانات والتنزه بالقرب من الأودية، وذلك بحثاً لقضاء وقت ممتع لجميع أفراد العائلة وزوار المنطقة للتمتع بما تنعم به منطقة جازان من طبيعة خلابة وطقس جميل في هذه الفترة من السنة وارتفاع نسبة إشغال مواقع الإيواء السياحي مثل الفنادق والشقق المفروشة والاستراحات.

وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد علي محمد وهاس أن جميع منسوبي مديرية الدفاع المدني بالمنطقة والإدارات بجميع المحافظات مستنفرة وباستعداد تام بكامل طاقاتها وقوتها البشرية والآلية على مدار الساعة مع انتشار كامل لجميع ضباط السلامة ودوريات الإشراف الوقائي على مدار 24 ساعة وفق خطة وقائية عملية وزمنية لتغطية جميع المواقع حسب أوقات الذروة والتجمعات البشرية مع القيام بالمتابعة المستمرة، والتأكد من اكتمال متطلبات السلامة وأنظمة الوقاية من الحريق في جميع المنشآت ورصد وضبط أي مخالفات لتعليمات ولوائح السلامة مع تطبيق النظام بشأنها وذلك بهدف حماية الأرواح والممتلكات ولقضاء إجازة آمنة خالية من الأخطار مع استعداد جميع فرق الدفاع المدني بالمنطقة لمواجهة أي حالة طارئة أو أي سيناريو لا قدر الله على مدار الساعة.

من جهة أخرى أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني، على أهمية تذكر هاتف طوارئ الدفاع المدني 998 مع التعامل الأمثل عند حدوث أي حالات طارئة لا سمح الله، داعيا هواة التنزه من مواطني ومقيمي المنطقة أو زوارها عند توجههم للتنزه في الحدائق أو المناطق الجبلية وبطون الأودية التأكد من متابعة النشرة الجوية عن طريق القنوات الرسمية لمعرفة حالة الطقس قبل الخروج للتنزه وعدم الذهاب للتنزه في الأودية عند جريان السيول مع عدم المخاطرة والدخول في مجاري الأودية وقت جريان السيول والابتعاد عن المناطق المنخفظة وأهمية إبلاغ الأسرة بالوجهة المقصودة للرحلة مع حمل حقيبة الإسعافات الأولية.

وفيما يتعلق بالسلامة بالمنازل، فقد شدّد المقدم القحطاني على أهمية تجنب التحميل الزائد للوصلات الكهربائية، وعدم ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء بشكل مستمر، وفصل الكهرباء عن الأجهزة غير الضرورية وخاصة أثناء النوم، واستخدام موصلات كهربائية آمنة، مع اتباع التعليمات الصحيحة عند اكتشاف أي تسربات للغاز وعدم فتح القوابس الكهربائية وعمل التهوية اللازمة للموقع الذي يوجد به تسرب للغاز؛ أما بالنسبة لمرتادي الأسواق والمجمعات التجارية فقد دعا المقدم يحيى القحطاني إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة بهذه المواقع والإبلاغ الفوري لأي ملاحظات يمكن أن تلاحظها أثناء التسوق مع الاتصال بهاتف طوارئ الدفاع المدني عند نشوب أي حريق لا قدر الله، ومعرفة مخارج الطوارئ، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة عند حدوث طارئ لا قدر الله، وأهاب باتباع تعليمات وإرشادات السلامة العامة والاطلاع على ما تقدمه المديرية العامة للدفاع المدني من رسائل توعوية وكيفية المواجهة الصحيحة لأي حالة طارئة لا قدر الله بقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة مع تمنياته للجميع بقضاء إجازة آمنة وخالية من الأخطار.