نقل مباراة الأهلي وأُحد إلى الشرائع

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن نقل مباراة الأهلي وأُحد من استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وقررت لجنة المسابقات إقامة مباراة الأهلي وأُحد ضمن منافسات الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، نظرًا لإقامة مباراة السوبر الإيطالي في جدة.

ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة، مباراة السوبر الإيطالي التي ستجمع بين فريقي يوفنتوس وميلان، يوم 16 من شهر يناير المقبل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من 15 مباراة، فيما يتذيل أُحد الترتيب بـ6 نقاط فقط.