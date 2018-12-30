نوال الكويتية تطلب مساعدة الجمهور

المواطن - الرياض

أطلقت الفنانة نوال الكويتية استطلاعًا للرأي عبر حسابها على تويتر بشأن ألبومها الجديد.

وسألت نوال الكويتية جمهورها سؤالين في الاستطلاع حول ما إذا كانت تطرحه كاملا أم على مرات.

وقالت الفنانة الكويتية في الاستفتاء : ” جمهوري العزيز حابة تشاركوني فكرتي الجديدة لطرح الألبوم الجديد.. الألبوم ينزل كامل؟ أم الأغنية اللي تجهز تنزل؟”.

وشارك في الاستطلاع حوالي 35.5 ألف مشترك من جمهور نوال الكويتية وانحاز 45 % منهم إلى خيار طرح الألبوم كاملا، فيما رأى 55 % من الجمهور أن الأغنية التي يتم الانتهاء منها تطرح.

وفي استجابة لرغبة الجمهور قررت نوال الكويتية طرح أغنية ” أنا إنتي” على قناتها عبر موقع يوتيوب.

وقالت في تعليقها على هذا الأمر : “لعيون جمهوري نزلت أغنية أنا إنتي بقناتي الخاصة على يوتيوب” داعية الجمهور إلى الاستماع إليها.

وقد حققت الأغنية أكثر من 1.1 مليون مشاهدة خلال الأيام الـ5 الأولى من طرحها عبر يوتيوب.

يذكر أن نوال الكويتية من مواليد 1966، واسمها الحقيقي نوال ظاهر حبيب الزيد لكنها اشتهرت بلقب الكويتية.

بدأت نوال الكويتية دراستها في المعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت في السبعينات واعتلت خشبة المسرح لأول مرّة وهي في سن السابعة عشرة من عمرها، خلال مرحلة التعليم الثانوي.

لم تواصل نوال الكويتية تعليمها الجامعي لانشغالها بالفن، وواجهت صعوبة في بداية مشوارها ومنها تأخرها في الحصول على الجنسية الكويتية.

والمعروف أن نوال الكويتية كانت أول فنانة عربية تقود مركبتها في السعودية بعد السماح للنساء بقيادة المركبات يوم 10 شوال الماضي تنفيذاً للأمر السامي الكريم.

وعبَّرت نوال الكويتية – في حينه – عن سعادتها بالسماح للمرأة بقيادة المركبات في السعودية مؤكدة أن المرأة السعودية تستحق هذا الأمر عن جدارة.

والجدير ذكره أن الفنانة نوال الكويتية كانت أول فنانة خليجية تقف على مسرح في السعودية وكان ذلك في يونيو الماضي.