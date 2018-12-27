هداف الاتفاق يغيب عن مباراة الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الأرجنتيني كريستيان غوانكا عن مباراة الاتحاد المقبلة، بسبب معاناته من الإصابة.

وتعرض كريستيان غوانكا لإصابة قوية خلال مباراة الاتفاق والفتح في الجولة الـ14 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأكدت الفحوصات حدوث تمدد في العضلة الخلفية للساق وتستدعي الإصابة العلاج والمتابعة مع الجهاز الطبي.

وأشار نادي الاتفاق إلى أن هداف الفريق الأول لكرة القدم غوانكا سيحتاج إلى تأهيل طبي لمدة أسبوعين قبل العودة إلى المستطيل الأخضر مُجددًا.

وظهر الأرجنتيني غوانكا بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، حيث نجح في إحراز 9 أهداف، وصنع هدفا وحيدا، ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره الاتحاد على استاد الأمير محمد بن فهد، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز التاسع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الـ15 بـ6 نقاط.