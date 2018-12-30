هدفان لـ برنامج سند محمد بن سلمان

المواطن - الرياض

أوضح برنامج سند محمد بن سلمان أن له هدفين، أولهما مساندة المجتمع السعودي ماديًّا وتنمويًّا.

وأضاف برنامج سند محمد بن سلمان أنه يهدف أيضًا إلى البحث في احتياجات المجتمع السعودي لمواصلة إطلاق مبادرات أخرى.

وتم اليوم الإعلان عن إطلاق مبادرة سند الزواج ضمن برنامج سند محمد بن سلمان الذي يأتي انطلاقًا من سعي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، كما يأتي امتدادًا لها، وتحقيقًا للغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة والتي تعزز الحياة الكريمة والاستقرار.

وبرنامج سند محمد بن سلمان هو برنامج عطاء غير ربحي بآلية مبتكرة، خصصه سمو ولي العهد ليكون مظلة تندرج منها مساهماته الاجتماعية، من خلال إطلاق مبادرات متنوعة تساهم في متابعة المتطلبات الأساسية لأفراد المجتمع وتخدم فئات مختلفة في المجتمع بحيث تكون سندًا وعونًا لهم.