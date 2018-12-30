هدف يعرف زائرات الجنادرية على آليات التسجيل في برنامج دعم حضانة الأطفال

المواطن - واس

عرف جناح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، زائرات الجنادرية 33 على الخدمات التي يقدمها برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة “قرة”، وكيفية الاستفادة منه وآليات التسجيل فيه.

وشهد ركن “قرة” توافد أعداد كبيرة من النساء اللاتي يسعين للاستفادة من الدعم الذي يقدمه الصندوق للموظفات والباحثات عن عمل، في الوقت الذي أكدت فيه القائمات على الركن أهمية التسجيل وتفعيل الاشتراك في البرنامج لتمكين الموظفات من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق لعميلاته من خلال هذا البرنامج الطموح.

ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة “قرة” مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

ويهدف برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة “قرة ” إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والإسهام في استقرار النساء السعوديات في وظائفهن، وتوفير حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.

ويتيح البرنامج للسعوديات العاملات في القطاع الخاص التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية (هنا).