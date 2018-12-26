هذا ما قالته ماجدة الرومي في طريقها إلى العلا

المواطن - الرياض

نشرت الفنانة ماجدة الرومي صورة عبر حسابها الرسمي في تويتر وعلقت عليها بقولها: “إلى العلا.. المملكة العربية السعودية”.

ولقيت الصورة ترحيبًا من الجمهور السعودي والعربي، الذي أكد أنه في الانتظار وتداول مجموعة من أغنياتها.

وتحيي المطربة ماجدة الرومي حفلة غنائية ضمن حفلات “شتاء طنطورة” في محافظة (العلا) مساء الجمعة 28 ديسمبر.

وتعتبر حفلة المطربة ماجدة الرومي هي الحفلة الثانية ضمن حفلات “شتاء طنطورة”، وينتظر أن يشهد يوم 4 يناير القادم حفلة بآلة (الكمان) للعازف “رينو كابسون”.

وفي 11 يناير إطلالة للموسيقار المصري عمر خيرت، فيما سيحيي أصغر عزف بيانو منفرد “لانج لانج” مساء 18 يناير.

كما سيشهد “شتاء طنطورة” الحدث المرتقب بإطلالة (كوكب الشرق) أم كلثوم بتقنية “الهولوغرام”، فيما سيصدح صوت المغني الأوبرالي “أندريا بوتشيلي” يوم 1 فبراير، وسيختتم المهرجان العازف “ياني” في ظهوره الثاني بالسعودية مساء 8 فبراير.