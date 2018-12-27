هذه المناطق تودع الدفء اليوم بسبب الضيف القطبي

المواطن - الرياض

أكد خبير الأرصاد الجوية حسن كراني أن اليوم تودع أجواء منطقة تبوك والحدود الشمالية والجوف الدافئ بسبب الضيف القطبي.

وأضاف كراني أن يلي ذلك بقية الشمال بصحبة ضباب وصقيع فجرًا، ثم الوسطى الشرقية الغربية مع فجر السبت

وقال: “طقسنا اليوم غائم لغائم جزئي على الشمالية الشرقية الوسطى الغربية وجنوبها لجيزان مع خلايا ممطرة”.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة تشمل السواحل منها وكذلك على مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد إلى منطقة الرياض، بينما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من شرق وغرب المملكة.