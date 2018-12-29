هل تريد السفر؟.. إليك خططًا مالية لميزانية لا تُرهقك

المواطن - الرياض

يبحث البعض عن فرصة للسفر، ولكن تقف الماديات عقبة أمامهم، ولتحقيق أقصى فائدة من السفر دون إرهاق نفسك ماليًّا لابد من وضع ميزانية تغطي كافة مصاريف السفر، ومن ثم العمل على وضع خطة مسبقة للادخار وتجهيز المبلغ اللازم للسفر.

وبعض الأُسر يتقدمون بطلبات الاقتراض من الجهات التمويلية لغرض السفر والسياحة والحصول على بطاقات ائتمانية من أجل تغطية مصروفات السفر، الأمر الذي من شأنه يؤدي إلى إرهاق ميزانية الأسرة كما أن ذلك سينعكس سلبًا بعد انتهاء العطلة بسبب زيادة الأعباء المالية، فالاقتراض المسؤول يكون على أساسيات ومستلزمات الحياة الضرورية جدًّا وليس الكماليات، بحسب نصائح وجهتها البنوك السعودية.

ويجب البحث قبل السفر عن شركات الطيران الموثوقة، واختيار البطاقات الائتمانية التي تمنح مزايا خاصة بالسفر؛ كالاستفادة من الخصومات وبرامج المكافآت التي توفرها البطاقة الائتمانية على المشتريات.

كما يجب التأكد من دفع قيمة المشتريات عند استخدامك لبطاقات الدفع البنكية كالبطاقة الائتمانية باستخدام العملة المحلية للبلد المتواجد فيه.

وحتى لا تقع ضحية النصب والاحتيال لمكاتب السياحة والسفر، تأكد من موثوقيتهم ولا تنغر بعروض السفر الوهمية.

تجنب استخدام البطاقة البنكية في المحلات غير الموثوقة التي لا تتمتع بحماية أمنية معلوماتية كافية تفاديًا للوقوع في عمليات نصب أو احتيال.

وكن حريصًا على البطاقة البنكية ولا تهملها أو تتركها لفترة طويلة مع موظف المبيعات بأي حال من الأحوال؛ لأنه من السهل حفظ بياناتها أو الحصول عليها باستخدام بعض الأجهزة الحديثة.

وأيضًا عليك الاحتفاظ بجميع الإيصالات الخاصة بعمليات الشراء بغرض مطابقتها مع كشف الحساب.

واحرص على إبقاء هاتفك الجوال في وضعية التشغيل لاستلام رسائل البنك.

ولا تقم بإجراء المعاملات المالية من خلال شبكة إنترنت عامة، وأبلغ البنك فورًا عند فقدانك لبطاقتك البنكية.