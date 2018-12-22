هل ظُلم النصر من عقوبات الانضباط؟ .. آراء قانونية تُجيب

المواطن - محمد سمعه

وُجهت سهام الانتقادات للجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك بسبب العقوبات الانضباطية والتي وجهتها ضد نادي النصر ومتحدثه الرسمي عبدالله بن زنان وأمين عام النادي محمد المسبل.

وكانت لجنة الانضباط أقرت بمعاقبة عبدالله بن زنان بغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال ومنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام.

كما أقرت الانضباط معاقبة محمد المسبل بغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال مع منعه من المشاركة بأي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر.

آراء قانونية تُوضح

واتجه القانونيون للتحدث عن مدى قانونية عقوبة لجنة الانضباط ضد النصر، حيث علّق القانوني أحمد الأمير قائلًا: لجنة الانضباط تعترف بتزوير النصر والأمين العام كمخالفة وتعاقبهما بمواد أخلاقية غير متناسبة مع المخالفة.

وأضاف الأمير: لم تذكر ” الانضباط” الوقت في بيان عقوبة المتحدث الرسمي وذلك يدل على أن تزوير المستند تم بدون علمه وعاقبته على التجريح.

وتحدث القانوني خالد أبو راشد في السياق ذاته لبرنامج كورة قائلًا: العقوبات والتي وُجهت ضد المتحدث الرسمي باسم النصر وضد الأمين العام للنادي غير صحيحة وليست مفهومة قانونيًا، كيف يتم معاقبة المتحدث الرسمي للنادي وهو يمارس مهنته ويتحدث باسم النادي لأنه نائبًا عن ناديه، بجانب أنه عند حديثه لم يتجاوز أو يوجه اتهامات صريحة لأحد.

وأضاف خالد أبو راشد: بالطبع إذا ظهر المتحدث باسم النادي وأمين عام النادي فهما موكلان من قبل رئيس النصر للحديث في الأمر، وأرى أن العقوبة بحقهما مبهمة وليست واضحة وقانونيًا لا أساس لها من الصحة.

وأكمل أبو راشد حديثه قائلًا: العقوبة الوحيدة الصحيحة ضد النصر، هى الخطأ والذي ارتكبه النادي عند تقديم المستند أو مذكرة الاحتجاج ولكن باقي الأمور غير صحيحة.