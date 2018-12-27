هنا أسعار العملات مقابل الريال اليوم الخميس

المواطن - الرياض

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس مقابل الريال، وتقدم “المواطن” فيما يلي أسعار العملات مقابل العملة المحلية اليوم:

الجنيه المصري

1 جنيه مصري = 0.2092 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7797 جنيه مصري

درهم إماراتي

1 درهم إماراتي = 1.0215 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9790 درهم إماراتي

جنيه سوداني

1 جنيه سوداني = 0.0786 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 12.7223 جنيه سوداني

دينار جزائري

1 دينار جزائري = 0.0316 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.6853 دينار جزائري

دينار بحريني

1 دينار بحريني = 9.9533 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 318.7932 دينار عراقي

دينار أردني

1 دينار أردني = 5.2847 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1892 دينار أردني

دينار كويتي

1 دينار كويتي = 12.3446 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0810 دينار كويتي

ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 402.8863 ليرة لبنانية

دينار ليبي

1 دينار ليبي = 2.6834 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3727 دينار ليبي

درهم مغربي

1 درهم مغربي = 0.3924 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5483 درهم مغربي

ليرة سورية

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.2485 ليرة سورية

شلن صومالي

1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 154.5439 شلن صومالي

ريال عماني

1 ريال عماني = 9.7448 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني

ريال قطري

1 ريال قطري = 1.0305 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9704 ريال قطري

دينار تونسي

1 دينار تونسي = 1.2770 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7831 دينار تونسي

ريال يمني

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7220 ريال يمني

فرنك جيبوتي

1 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 47.4528 فرنك جيبوتي