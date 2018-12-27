هنا أسعار العملات مقابل الريال اليوم الخميس

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس مقابل الريال، وتقدم “المواطن” فيما يلي أسعار العملات مقابل العملة المحلية اليوم:
الجنيه المصري
1 جنيه مصري = 0.2092 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.7797 جنيه مصري
درهم إماراتي
1 درهم إماراتي = 1.0215 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9790 درهم إماراتي
جنيه سوداني
1 جنيه سوداني = 0.0786 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 12.7223 جنيه سوداني
دينار جزائري
1 دينار جزائري = 0.0316 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.6853 دينار جزائري
دينار بحريني
1 دينار بحريني = 9.9533 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني
دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 318.7932 دينار عراقي
دينار أردني
1 دينار أردني = 5.2847 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1892 دينار أردني
دينار كويتي
1 دينار كويتي = 12.3446 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0810 دينار كويتي
ليرة لبنانية
1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 402.8863 ليرة لبنانية
دينار ليبي
1 دينار ليبي = 2.6834 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3727 دينار ليبي
درهم مغربي
1 درهم مغربي = 0.3924 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.5483 درهم مغربي
ليرة سورية
1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.2485 ليرة سورية
شلن صومالي
1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 154.5439 شلن صومالي
ريال عماني
1 ريال عماني = 9.7448 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني
ريال قطري
1 ريال قطري = 1.0305 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9704 ريال قطري
دينار تونسي
1 دينار تونسي = 1.2770 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.7831 دينار تونسي
ريال يمني
1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7220 ريال يمني
فرنك جيبوتي
1 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 47.4528 فرنك جيبوتي