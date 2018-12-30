هنا أسماء المرشحين للمرحلة الثانية لجائزة أفضل معلق لسباقات الهجن

المواطن - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن أسماء المرشحين للمرحلة الثانية لجائزة أفضل معلق بجائزة 75 ألف ريال، وجائزة أفضل معلق ناشئ بـ50 ألف ريال من مسابقة المعلقين للموسم الرياضي 2018- 2019.

وأوضح اتحاد الهجن أنه سوف يتم التواصل معهم عبر أرقام التواصل الخاصة بهم.

أما أسماء المرشحين للمرحلة الثانية لمسابقة المعلقين 2018، فهم:

فيصل طارش الشمري

خالد بدر مناحي العتيبي

غازي محيا السحيمي

رائد عايد الجهني

عبدالله دعث الشمري

صالح رحيل سماح العنزي

زايد حمد الربيعان

عايض محمد العصيمي

مانع علي الربيعي

بدر عبدالله المكيرش

ثامر سلامة الحويطي

علي فالح البلوي

رايد محمد العطوي

مترك حميان الدوسري

الوليد محمد الغامدي

هادي قاسم البلوي

سلطان عطا الله العميري

حمد جابر المري

حماد عطا الله البلوي

عبدالعزيز سالم العطوي

فرج عايد القحطاني

فواز سعيدان العتيبي