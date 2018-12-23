هنا رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور برقم الهوية

المواطن - الرياض

قدمت وزارة التعليم رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور برقم الهوية؛ وذلك بهدف التسهيل على أولياء الأمور والطلاب.

ويمكن للطالب وولي الأمر الاستفادة من خدمات نور المختلفة عن طريق حسابهم على نظام نور، ومنها معرفة نتائج الطلاب على نظام نور برقم الهوية، ولكن لاستلام بيانات الحساب يجب التواصل مع قيادة المدرسة.

ويترقب الجميع نتائج الطلاب على نظام نور برقم الهوية ليصبح أحد أهم الاهتمامات الخاصة بأولياء الأمور في الأيام الأخيرة من 2018، حيث بدأ طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية قد بدؤوا الاختبارات منذ عدة أيام حسب الجدول الزمني الموضوع مسبقًا من وزارة التعليم.

وبهذا أصبح ظهور نتائج الطلاب على نظام نور برقم الهوية وشيكًا.

ويمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور برقم الهوية على الرابط هنا

ويستطيع الطلاب الاستعلام عبر نظام نور من خلال الرابط عبر رقم الهوية ورمز التحقق فقط.

وخصصت التعليم رابط نظام نور برقم الهوية بهدف تسريع جلب النتائج بدلًا من تسجيل الدخول الخاص بالطلاب وأولياء الأمور، والذي يتعرض دائمًا لبعض المشكلات منها تذكر كلمة المرور وما إلى ذلك.

خطوات استعلام نتائج الطلاب عبر نظام نور :

الدخول على موقع نظام نور للنتائج عبر الرابط التالي (هنا).

كتابة اسم المستخدم والرقم السري (البيانات التي سجلت بها من قبل عبر موقع نظام نور للنتائج).

اختيار إشعار نتيجة الطالب نهاية الفصل الدراسي.

اختيار الفصل الدراسي.

اختيار النظام الدراسي.

إدخال الإدارة التعليمية.

إدخال اسم المدرسة.

إدخال الصف والقسم.

إدخال اسم الطالب.

ثم الضغط على استعلام عن النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور برقم الهوية:

أما الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور برقم الهوية فيتم عبر إدخال رقم الهوية ثم رمز التحقق والضغط على كلمة “ابحث” فقط.

نظام نور:

يُذكر أن موقع نظام نور يعد من خدمات وزارة التعليم للتسهيل على أولياء الأمور والطلاب للتعرف على نتائج جميع المراحل الدراسية حتى الثانوية وتسجيل الأبناء بالمرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال.

ويمكن من خلال نظام نور الحصول على المزيد من الخدمات مثل طباعة إشعار بمستوى الأطفال في الفصل أو طفل واحد من بينهم، وطباعة الشهادات وغيرها.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

هدف نظام نور:

ويهدف نظام نور إلى تقليل الوقت والجهد المبذولين في الحصول على النتائج الخاصة بالطلاب.

كما يعمل نظام نور على ربط الطالب وولي الأمر بالمعلم والمعلمة والإدارة المدرسية؛ بهدف ربط جميع أطراف العملية التعليمية مع بعضها البعض.

وكان أكثر من 6 ملايين طالب انتظموا في مقاعد الاختبارات في كافة الإدارات التعليمية بمناطق المملكة لأداء اختبار الفصل الدراسي الحالي.